Auto überschlug sich über geparktes Fahrzeug

Zwei Feuerwehren standen am Freitag bei einem Autounfall in Arnreit (OÖ) im Einsatz. Ein Fahrzeug war auf einem Steilhang von der Straße abgekommen, durchschlug einen Zaun und stürzte über eine Mauer. Die Lenkerin (74) wurde im Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.