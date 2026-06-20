Auto überschlug sich über geparktes Fahrzeug

Zwei Feuerwehren standen am Freitag bei einem Autounfall in Arnreit (OÖ) im Einsatz. Ein Fahrzeug war auf einem Steilhang von der Straße abgekommen, durchschlug einen Zaun und stürzte über eine Mauer. Die Lenkerin (74) wurde im Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.
Am Freitag wurden die Feuerwehren aus Arnreit und Rohrbach zu einem Unfall mit eingeklemmter Person gerufen. Der Einsatzort lag aber nicht auf einer Bundes- und Landesstraße, sondern direkt in einer Wohnsiedlung auf einem steilen Hang.
Seitlich liegengeblieben
Aufgrund eines medizinischen Notfalls hatte eine Autolenkerin (74) aus Berg die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, prallte in weiterer Folge gegen einen Zaun und eine Mauer, überschlug sich über ein parkendes Fahrzeug und kam dann in Seitenlage in einer Hauszufahrt zum Liegen.
Von der Feuerwehr gerettet
Nach dem Aufprall konnte sich die 74-Jährige nicht selbst befreien und musste von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte ins Klinikum Rohrbach eingeliefert.
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