Diebesgut sollte auf Basar in Rumänien landen

Über 50 Straftaten

Von 18. Mai bis dato wurden im Raum Bad Ischl und Bad Goisern rund 51 Diebstähle aus Gebäuden und Autos verzeichnet, zu denen sich der 42-Jährige großteils geständig zeigte. Das Diebesgut wollte er in seinem Heimatland auf einem Basar veräußern.