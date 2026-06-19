Diebesgut sollte auf Basar in Rumänien landen

Als ein 42-jähriger Anfang der Woche Streifenpolizisten sah, wollte er flüchten. Doch er wurde erwischt und im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um einen gesuchten Serieneinbrecher handeln dürfte.
In Bad Ischl ging Polizisten ein 42-jähriger Rumäne ins Netz, der in einer angemieteten Airbnb-Wohnung und in seinem Auto gestohlene Gegenstände und E-Bikes gelagert hatte. In der Unterkunft wohnten auch seine Gattin (26) und das gemeinsame Kind (1,5).
Über 50 Straftaten
Von 18. Mai bis dato wurden im Raum Bad Ischl und Bad Goisern rund 51 Diebstähle aus Gebäuden und Autos verzeichnet, zu denen sich der 42-Jährige großteils geständig zeigte. Das Diebesgut wollte er in seinem Heimatland auf einem Basar veräußern.
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