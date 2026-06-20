Musterlehrer, Supersportler, braver Sohn – Mörder!

Als Robert K. (Name geändert) am frühen Morgen des 12. Juni seine Wohnung im Haus seiner Eltern verließ, wusste er wohl, dass er nie wieder hierher zurückkehren würde. Denn der Plan, nun bald wirklich einen Mord zu begehen und sich danach selbst umzubringen, dürfte für ihn mittlerweile unumstößlich gewesen sein.