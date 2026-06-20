Musterlehrer, Supersportler, braver Sohn – Mörder!

Am 12. Juni hat ein bis dahin angesehener Pädagoge in einer Schule in Oberösterreich eine junge Kollegin bestialisch getötet und sich danach selbst umgebracht. Krone+ bringt die Vorgeschichte des grauenhaften Verbrechens und das Psychogramm des Täters.
Als Robert K. (Name geändert) am frühen Morgen des 12. Juni seine Wohnung im Haus seiner Eltern verließ, wusste er wohl, dass er nie wieder hierher zurückkehren würde. Denn der Plan, nun bald wirklich einen Mord zu begehen und sich danach selbst umzubringen, dürfte für ihn mittlerweile unumstößlich gewesen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.