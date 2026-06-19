Auf der Suche nach dem irdischen Paradies

Mitten in die Herzen des Publikums

Für einen besonderen Glanzpunkt sorgte Samuel Neubauer. Der junge Klarinettist aus Niederösterreich, der bereits als Solist mit renommierten Orchestern konzertierte, entlockte seinem Instrument einen faszinierend warmen und farbenreichen Klang.

Mit technischer Souveränität, musikalischer Reife und natürlicher Bühnenpräsenz spielte er sich unmittelbar in die Herzen des Publikums, das die Künstlerinnen und Künstler mit lang anhaltendem Applaus feierte.