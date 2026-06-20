Werden wir am Montag narrisch, Herr Andi Herzog?

„Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich in meinem Alter noch einmal verliehen werde“, lacht der 57-Jährige in Anspielung auf den verrückten Fußball-Transfermarkt. In 24 Stunden geht es schon nach Dallas, Texas, wo Österreich am Montag auf den Fußball-Weltmeister Argentinien trifft. Es ist das vierte Mal, dass Herzog bei einer WM dabei ist: Zweimal als Spieler, einmal als Trainer und jetzt als Experte.