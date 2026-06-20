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Das große Interview

Werden wir am Montag narrisch, Herr Andi Herzog?

Persönlich
20.06.2026 20:00
Andreas Herzog – hier bei der WM in den USA – sprach mit der „Krone“ über Cordoba und ein ...
Andreas Herzog – hier bei der WM in den USA – sprach mit der „Krone“ über Cordoba und ein mögliches Déjà-vu.(Bild: Andreas Herzog)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger

Österreich gegen Fußball-Weltmeister Argentinien! Das ist Stoff für große Träume. Andi „Herzerl“ Herzog über Cordoba und ein mögliches Déjà-vu, den „außerirdischen“ Messi und die Zeit, in der Arnautovic und Alaba noch „klane Strizzis“ waren.

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Freitagnachmittag, das Handy läutet, Andi Herzog ist dran. „Mach ma das Interview jetzt gleich!“, schlägt er vor, „ich kann eh nimmer schlafen.“ In Santa Barbara, Kalifornien, ist es sieben Uhr morgens. In der berühmten Küstenstadt am Pazifischen Ozean ist die österreichische Nationalmannschaft stationiert, und dort hat auch der ehemalige Rekordnationalspieler, Trainer und TV-Kommentator seine Zelte aufgeschlagen – Sky Sport Austria hat ihn während der Fußball-WM für den ORF freigegeben.

„Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich in meinem Alter noch einmal verliehen werde“, lacht der 57-Jährige in Anspielung auf den verrückten Fußball-Transfermarkt. In 24 Stunden geht es schon nach Dallas, Texas, wo Österreich am Montag auf den Fußball-Weltmeister Argentinien trifft. Es ist das vierte Mal, dass Herzog bei einer WM dabei ist: Zweimal als Spieler, einmal als Trainer und jetzt als Experte.

„Krone“: Herr Herzog, ganz Österreich blickt nach Texas, wo unsere Nationalspieler am Montag gegen Weltmeister Argentinien antreten. Ein alles entscheidendes Spiel für den österreichischen Fußball?

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