Elf Ziele bei der großen „Krone“-Hüttenroas

Ein Geburtstag, ein Hochzeitstag und jede Menge gute Laune: Bei der zweiten „Krone“-Hüttenroas auf der Postalm wurde gewandert, gefeiert und musiziert. Tausende Schritte, herrliche Ausblicke und urige Hütten machten den Tag zu einem besonderen Erlebnis.
Isabella hat sich mit ihren Freunden an diesem Tag ganz bald auf den Weg gemacht – wegen der „Krone“-Hüttenroas, aber auch wegen ihres persönlichen Festtags. Siegi, Manuela, Bettina, Hans und Ehemann Martin kamen aus St. Veit im Mühlkreis und Reichenau, um sie anlässlich ihres 50. Geburtstags auf über 1000 Metern Seehöhe hochleben zu lassen.
Die Wanderung mit Blick auf die schönen Berge im Salzkammergut, im Tennengau und im Flachgau feierte am Samstag ihre zweite Auflage. Und eines ist bereits klar: Die „Krone“-Hüttenroas ist schon jetzt ein Fixpunkt.
Los ging’s für die feiernde Truppe auf der Rosser Hütte von Wirt Manfred und seiner Daniela, wo zum Ehrentag natürlich ein Schnapserl aufs Haus ging. Dazu gab’s Schmankerln aus der Hüttenkuchl – die sich auch Annemarie und Franz Mayer aus Hartkirchen im Bezirk Eferding schmecken ließen. Auch sie feierten ein Jubiläum am Hüttenroas-Tag, nämlich den 45. Hochzeitstag. Wir gratulieren!
Über sieben markierte Routen ging’s auf der Postalm in alle Richtungen auf elf Hütten – etwa auf die Pitschenbergalm von Daniela, Resi und Sepp Buchegger aus Abtenau. Die Altbauern leben im Sommer auf der 1500 Meter Seehöhe gelegenen Hütte, wo es keinen Strom und kein fließendes Wasser gibt. Sie betreuen dort 45 Stück Vieh, sieben davon werden jeden Tag gemolken. Mit der Milch werden dann Käse und Butter gemacht – was den Gästen besonders schmeckt. Echte Hausmannskost hoch oben.
Das gefiel auch Andrea Leiner und ihrer Mutter Edith Schoiswohl, die von Marchtrenk auf die Postalm gefahren sind. Beim Sammeln der Stempel für den „Krone“-Wanderpass gehörten sie zu den ganz Eifrigen. Wer sich vier Stempel holte, bekam beim Stand des Wolfgangsee-Tourismus von Tourismuschef Patrick De-Bettin und Sophie Wallner bei der Lienbachhütte eine kleine Überraschung.
Musik, alpine Stimmung und viel Gaudi: Für letztere sorgte der Innviertler Toni Rossak mit seiner Zupan-Harmonika auf der Huber Hütte von Hans Göllner, der seine Gäste gerne barfuß bedient. Beide sorgten bei den Gästen für Lacher – und Stimmung. Wie auch Martin Stadelmann und Wirt Gehard Schmeisser, die auf der Steirischen und der Gitarre aufspielten.
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