Elf Ziele bei der großen „Krone“-Hüttenroas

Über sieben markierte Routen ging’s auf der Postalm in alle Richtungen auf elf Hütten – etwa auf die Pitschenbergalm von Daniela, Resi und Sepp Buchegger aus Abtenau. Die Altbauern leben im Sommer auf der 1500 Meter Seehöhe gelegenen Hütte, wo es keinen Strom und kein fließendes Wasser gibt. Sie betreuen dort 45 Stück Vieh, sieben davon werden jeden Tag gemolken. Mit der Milch werden dann Käse und Butter gemacht – was den Gästen besonders schmeckt. Echte Hausmannskost hoch oben.