Gewinnen Sie Musicaltickets für „Pretty Woman“

Die „Krone“ lädt Sie ein!

Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, hat jetzt die Chance auf Tickets. Die „Krone“ verlost für die Premiere am 15. Juli 30 Tickets und jeweils 20 Tickets für sechs weitere Vorstellungen. Einfach unten im Formular Favoritentermin auswählen, Daten eingeben und schon nimmt man an der Verlosung teil. Mitspielen ist bis Freitag, 26. Juni (9 Uhr) möglich. Alle Infos zum Stück und den Tickets gibt’s hier.