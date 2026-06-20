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Sommergastspiel Linz

Gewinnen Sie Musicaltickets für „Pretty Woman“

Gewinnspiele
20.06.2026 05:00
Glanz und Glamour dürfen hier nicht fehlen
Glanz und Glamour dürfen hier nicht fehlen(Bild: William Rutten)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Als Sommergastspiel 2026 hat sich das Linzer Musiktheater ab 14. Juli eine ganz besondere Produktion geholt: Mit „Pretty Woman“ verspricht ein Klassiker pures Musicalvergnügen. Und die „Krone“ verlost dafür Tickets. Gleich hier mitspielen!

Glanz, Erotik und viele Gänsehaut-Momente! „Pretty Woman“ begeisterte als Film in den 90er-Jahren elf Millionen Fans auf der ganzen Welt. Jetzt gastiert das Musical als brandneue Inszenierung im Musiktheater Linz. Gleich vorweg: Alle Kultszenen kommen vor – dafür hat Regisseurin Carline Brouwer gesorgt. Die Zuseher dürfen sich auf opulente Tanzeinlagen, Hits von Bryan Adams, Glamour und Gefühlsexplosionen freuen. Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Spieldauer bereits bis 16. August ausgedehnt.

Man darf sich auf opulente Showeinlagen freuen.
Man darf sich auf opulente Showeinlagen freuen.(Bild: Dominik Flohr)

Die „Krone“ lädt Sie ein! 
Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, hat jetzt die Chance auf Tickets. Die „Krone“ verlost für die Premiere am 15. Juli 30 Tickets und jeweils 20 Tickets für sechs weitere Vorstellungen. Einfach unten im Formular Favoritentermin auswählen, Daten eingeben und schon nimmt man an der Verlosung teil. Mitspielen ist bis Freitag, 26. Juni (9 Uhr) möglich. Alle Infos zum Stück und den Tickets gibt’s hier.

Ein heißer Tipp zum Schluss 
Wer beim Gewinnspiel nicht zu den glücklichen Gewinnern gehört, kann mit seiner „Krone“-BonusCard noch einmal einen großen Vorteil genießen: Kartenbesitzer und je eine Begleitperson sparen beim Kauf von Online-Tickets bis zu 14 Euro! Promotioncode und alle Infos dazu findet man hier.

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