Öffi-Ausbau: ÖBB bremsen die Stadt Linz aus

Es knirscht an allen Ecken und Enden, der Bund muss bekanntlich ein massives Sparprogramm fahren. Nach der Präsentation des Budgets durch Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) setzten die Ministerien den Sparstift an – auch SPÖ-Infrastrukturminister Peter Hanke. Konkret geht es um die Ausbaupläne der ÖBB, bei denen es auch für OÖ zu Änderungen kommt. Besonders betroffen ist die Landeshauptstadt Linz.