Urlauber im Auto: jung, gestresst, unvorbereitet

Und dass oft ein bereits bekanntes Ziel anvisiert wird, dürfte nicht nur daran liegen, dass man daran schöne Erinnerungen hat. So sind die Oberösterreicher im Vergleich zu allen anderen Bundesländern am meisten gestresst, wenn sie auf unbekannten Wegen unterwegs sind: Jeder Zweite fühlt sich dabei unwohl. Ebenso spannend: Vor allem die Jüngeren, die sogenannte „Generation Z“, sind lieber auf ausgetretenen Pfaden unterwegs, als neue Wege zu erkunden.