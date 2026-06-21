Spielberg heißt Zirkus der Milliardäre willkommen

Spätestens seit US-Vermarkter Liberty der Formel 1 zum globalen Hype verholfen hat, eilt die „Königsklasse des Motorsports“ von einem Rekord zum anderen. Die sündhaft teure Show schlägt in wenigen Tagen ihre Zelte im beschaulichen Spielberg auf.
Ausverkauft! 106 Mal prangt dieses Wort seit Tagen auf der Bestellseite der Wochenendtickets für den Österreich-GP. Die heuer bis zu 680 Euro teuren Eintrittskarten gingen weg wie die warmen Semmeln, Spätentschlossene dürfen für den Renn-Sonntag noch für 145 Euro auf der Wiese Platz nehmen oder müssen auf Freitag oder Samstag ausweichen.
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