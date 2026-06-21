Spielberg heißt Zirkus der Milliardäre willkommen

Ausverkauft! 106 Mal prangt dieses Wort seit Tagen auf der Bestellseite der Wochenendtickets für den Österreich-GP. Die heuer bis zu 680 Euro teuren Eintrittskarten gingen weg wie die warmen Semmeln, Spätentschlossene dürfen für den Renn-Sonntag noch für 145 Euro auf der Wiese Platz nehmen oder müssen auf Freitag oder Samstag ausweichen.