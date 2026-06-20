Nachts wird es in Linzer Polizeiwachen finster



„Nicht mehr zeitgemäß“

Durch die höhere Streifendichte werde eine Stärkung der Sicherheit für Linzer und zudem eine Entlastung der übrigen Streifen stattfinden. Dass jemand persönlich zu einer Polizeiinspektion kommt, um einen Sachverhalt anzuzeigen, komme immer seltener vor. Nachts offen zu halten sei nicht mehr zeitgemäß.



Nur noch von 6 bis 22 Uhr

Ab 1. September 2026 zu einer bedarfsgerechten Anpassung der Öffnungszeiten für den Parteienverkehr kommen. Mit Ausnahme der Polizeiinspektionen Hauptbahnhof, Landhaus und Nietzschestraße wird der Parteienverkehr auf die Zeit zwischen 6 und 22 Uhr eingeschränkt.



PI Hauptbahnhof bleibt bis 2 Uhr offen

Die Polizeiinspektion Hauptbahnhof wird bis 2 Uhr der Parteienverkehr möglich bleiben. In den Polizeiinspektionen Landhaus und Nietzschestraße wird es weiterhin rund um die Uhr die Möglichkeit des Parteienverkehrs geben. „Selbstverständlich gibt es weiterhin die Möglichkeit, die Polizei 24/7 zu erreichen – einerseits über den Notruf 133 und andererseits über die Gegensprechanlage, die bei jeder Polizeiinspektion angebracht ist und mit der man direkt zum Notruf verbunden wird“, so die LPD OÖ.