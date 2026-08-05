Hitze bremst bei Ungeborenen die Gehirnentwicklung

Hitze verlangsamt Thalamus-Wachstum

Die wissenschaftliche Untersuchung lief im Rahmen einer großen niederländischen Studie, in der 3251 Kinder aus Rotterdam mit der Schwangerschaft ihrer Mütter in der Dekade zwischen den Jahren 2001 und 2011 langfristig begleitet und untersucht wurden. Wohnortdaten und die Temperaturen (zwischen minus 7,9 Grad Celsius und 31,3 Grad Celsius) wurden analysiert. Im Alter von durchschnittlich rund zehn und 14 Jahren erfolgte eine Magnetresonanzuntersuchung des Gehirns der Heranwachsenden. Dabei wurden auch die Volumina von Gehirnregionen gemessen.