Auto kollidierte auf Murtalstraße mit Postbus

Mit einem Linienbus zusammengestoßen ist ein Auto am Dienstagabend in St. Michael im Salzburger Lungau. Eine Person wurde dabei verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war vorerst unklar. Der Einsatz vor Ort dauerte für die Feuerwehr gut eine Stunde.
Zum Einsatz alarmiert wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Michael am Dienstagabend gegen 17 Uhr. Sie rückte rasch mit 16 Mann und drei Fahrzeugen zu dem Unfall auf der B96, der Murtalstraße, aus.
Vor Ort sicherten die Floriani die Unfallstelle ab und regelten den Verkehr. Zudem stellten sie den Brandschutz sicher und führten Aufräumarbeiten durch. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.
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