Einheimischer stürzte im Tennengebirge in den Tod

Mit dem Leben bezahlt hat ein 19-Jähriger in Abtenau (Salzburg) seine Solowanderung auf den Großen Traunstein am Dienstagvormittag. Beim Steig am Weg zum Gipfelkreuz dürfte er ausgerutscht und etwa 150 Höhenmeter in ein Schuttkar gestürzt sein. Für den Teenager kam jede Hilfe zu spät.
Wanderer entdeckten den jungen Tennengauer und verständigten die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte vor Ort allerdings nur mehr den Tod feststellen.
Für die Bergung des Leichnams wurde die Alpinpolizei angefordert. Mittels Tau konnte der Polizeihubschrauber den verunglückten Teenager aufnehmen.
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