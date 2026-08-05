Blitzeinschlag in Kirche löst Feuerwehreinsatz aus

Heftige Gewitter zogen am Dienstagabend wieder über Teile Tirols und lösten auch einige Einsätze aus. Etwa in Brixlegg. Nachdem ein Anrainer einen Blitzeinschlag im Bereich der Kirche gemeldet und zudem eine Rauchentwicklung beobachtet hatte, rückte die Freiwillige Feuerwehr mit dem Drohnenteam des Bezirksfeuerwehrverbandes Kufstein aus.