Blitzeinschlag in Kirche löst Feuerwehreinsatz aus

Heftige Gewitter zogen am Dienstagabend wieder über Teile Tirols und lösten auch einige Einsätze aus. Etwa in Brixlegg. Nachdem ein Anrainer einen Blitzeinschlag im Bereich der Kirche gemeldet und zudem eine Rauchentwicklung beobachtet hatte, rückte die Freiwillige Feuerwehr mit dem Drohnenteam des Bezirksfeuerwehrverbandes Kufstein aus.
Gegen 21.15 Uhr hatte der Zeuge den Blitzeinschlag bei der Pfarrkirche Brixlegg gemeldet. Vor Ort verschaffte sich das Drohnenteam mithilfe einer Wärmebilddrohne einen Überblick über das Gotteshaus und suchte nach möglichen Brandherden oder Schäden infolge des Blitzeinschlags.
Kirchturm und Glockenstuhl kontrolliert
Parallel dazu kontrollierte ein Trupp der Feuerwehr die Innenräume der Pfarrkirche, den Kirchturm sowie den Glockenstuhl.
Endgültige Entwarnung nach einer Stunde
Nach der Erkundung dann die Entwarnung: Weder im Außen- noch im Innenbereich konnten Beschädigungen oder Hinweise auf einen Brand festgestellt werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet, die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.
Gleich fünf Feuerwehreinsätze in Zirl
Heftige Gewitter hatten am Dienstagabend in Tirol stellenweise für kräftige Regenfälle sowie zahlreiche Blitz- und Donnerschläge gesorgt.
Gleich fünf Einsätze musste etwa die Freiwillige Feuerwehr Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) abarbeiten. Nach einem Blitzschlag kam es etwa in einem Waldstück zu einem kleineren Brand. Weitere Einsätze gab es wegen Windwürfen und Wassereintritten in ein Gebäude.
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