Springtamarine: Nachwuchs bei süßen Mini-Athleten

Der jüngste Springtamarin ist erst wenige Tage alt und kann bereits im Tropenhaus entdeckt werden, hieß es am Mittwoch. Die Callimico goeldii, so ihr wissenschaftlicher Name, erreichen eine Körperlänge von nur rund 20 Zentimetern. Im Gegensatz dazu ist ihr Sprungvermögen außergewöhnlich: Mithilfe der kräftigen Hinterbeine können sie Distanzen von bis zu vier Metern überwinden.