Einsätze wegen ungebetener Urlaubs-Mitbringsel

Skorpione, Schlangen, Gekkos – so manch Steirer ist momentan ganz schön baff, was nach der Erholung im Ausland aus Koffer und Auto kriechen kann. Reptilienexperte Werner Stangl muss aktuell ganz schön oft ausrücken. Hier ein paar Beispiele.
Saure Gurkenzeit bei Reptilien- und Amphibienexperten Werner Stangl? Nie und nimmer! Immer wieder muss er aktuell zu aus dem Urlaub zurückgekehrten Steirern ausrücken, weil sich ungebetenes Getier im Koffer, dem Auto oder Campingbus eingenistet hat. Ein paar Beispiele gefällig?
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