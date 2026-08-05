Einsätze wegen ungebetener Urlaubs-Mitbringsel

Saure Gurkenzeit bei Reptilien- und Amphibienexperten Werner Stangl? Nie und nimmer! Immer wieder muss er aktuell zu aus dem Urlaub zurückgekehrten Steirern ausrücken, weil sich ungebetenes Getier im Koffer, dem Auto oder Campingbus eingenistet hat. Ein paar Beispiele gefällig?