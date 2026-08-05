Darum erhalten Männer viel mehr Pension als Frauen

Was gefordert wird

Arbeiterkammer und Momentum Institut fordern unter anderem bessere Anrechnung von Kindererziehungszeiten (acht statt vier Jahre), flächendeckende Kinderbetreuung, echte Lohntransparenz sowie ein Bonus-Malus-System gegen Altersdiskriminierung in Betrieben. Die AK lehnt eine weitere Anhebung des Pensionsantrittsalters ab – mit Verweis auf die hohe Arbeitslosigkeit älterer Frauen. Wer mit über 60 den Job verliert, findet kaum wieder eine Anstellung, warnt die AK.