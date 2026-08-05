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Amt aber verschwiegen

Bürgermeister sucht im Fernsehen Frau fürs Leben

Oberösterreich
05.08.2026 08:00
Daheim in der guten Stube bei Bernhard Fenk (55) in Putzleinsdorf wurde natürlich auf der Suche ...
Daheim in der guten Stube bei Bernhard Fenk (55) in Putzleinsdorf wurde natürlich auf der Suche nach der Frau fürs künftige Leben auch gedreht.(Bild: Wout Kichler)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Am Montag war es endlich so weit, kamen neue Folgen der beliebten Serie „Liebes‘gschichten und Heiratssachen“. Diesmal war auch ein Bürgermeister aus dem Mühlviertel dabei. Ob es Kandidatinnen für den 55-jährigen Bernhard Fenk gibt, wird aber erst in einigen Wochen enthüllt.

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„Nach der Sendung haben mir unfassbar viele Menschen geschrieben. Sogar welche, mit denen ich seit mehreren Jahren keinen Kontakt mehr hatte“, erzählt Bernhard Fenk. Die große Resonanz überrascht ihn – angesichts der enormen Fangemeinde des ORF-Kultformats allerdings nur bedingt: Rund 1,4 Millionen Menschen verfolgen die „Liebesg“schichten und Heiratssachen“ plattformübergreifend.

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