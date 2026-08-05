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Geologe erklärt

Hitze und Starkregen lassen die Berge bröckeln

Salzburg
05.08.2026 08:00
In Dienten gelangen spektakuläre Fotos eines weiteren Felssturzes.
In Dienten gelangen spektakuläre Fotos eines weiteren Felssturzes.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Dienten)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Ob Muren oder Felsstürze: Extreme Wetterverhältnisse sind meist schuld, wenn in den Alpen Unvorhersehbares passiert. Salzburgs Landesgeologe klärt auf, was hinter den Ereignissen steckt und wo die Situation noch dramatischer ist als in den heimischen Bergen. 

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Gleich mehrere Felsstürze, eine von einem großen Brocken erschlagene Wanderin in Hüttschlag: Das ist die Bilanz vom Juli. Und es könnte noch schlimmer kommen. Den mit steigendem Risiko für Extremwetterereignisse ist auch die Gefahr von Muren oder Felsstürzen höher. „Generell ist Wasser immer ein Trigger für solche Ereignisse“, erklärt der Salzburger Landesgeologe Gerald Valentin und fügt hinzu: „Sehr kritisch ist es, wenn viel Wasser in kurzer Zeit kommt.“

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