Opfer von „Drohnen-Safari“ schildert feige Attacke

Der Händler hatte gerade mit seiner Frau den Schirm aufgestellt und die Gemüsekisten vor seinem Stand ausgeladen, als sie das charakteristische Summen einer Drohne über sich hörten. Seine Frau habe die Flucht ergriffen, während er versucht habe, dem Drohnenpiloten zu signalisieren, dass er ein unbewaffneter Zivilist ist und nicht jemand, der das Fluggerät filmen wollte.