Neymar provoziert: Wilde Szenen vor der Kabine

Große Aufregung um Neymar: Der Superstar hat nach dem Einzug seines Klubs FC Santos in das Viertelfinale des brasilianischen Pokals mit provokanten Gesten in Richtung von Fans des unterlegenen Clube do Remo für Aufsehen gesorgt.
Wie auf einem Video in den sozialen Medien zu sehen ist, rief der 34-Jährige gegnerischen Anhängern nach dem Schlusspfiff erst lautstark etwas zu. Dann schlug er voller Inbrunst seine Hand auf das Wappen des FC Santos und jubelte in den Katakomben des Stadions in Richtung der Fans und des Gegners.
„Santos hat das nicht nötig. Und dieser Penner Neymar, der von einer Horde Kinder vergöttert wird, hat sich wie ein Clown benommen und uns dann auch noch provoziert. Wir sind selbst schuld daran, dass wir solche Typen wie ihn vergöttern“, schimpfte Remos Präsident Antonio Carlos Texeira.
Siegestor vorbereitet
Neymar, der zur Halbzeit eingewechselt wurde, bereitete im Rückspiel in Belem den 1:0-Siegtreffer durch Rony vor. Im Hinspiel hatten sich beide Teams 0:0 getrennt.
Schlussstrich nach der WM
Bei der WM im Sommer war Neymar mit Brasilien bereits im Achtelfinale an Norwegen (1:2) gescheitert. Anschließend verkündete der Routinier seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.
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