Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt

Am späten Dienstagnachmittag ist es in Wien-Heiligenstadt zu einem Großeinsatz in einem Bürogebäude gekommen, wo auch die Botschaft der Elfenbeinküste untergebracht ist. Im Minutentakt hörte man Sirenen diverser Einsatzkraftfahrzeuge. Die Muthgasse ist in dem Abschnitt gesperrt worden.
Neben den Löschtrupps eilten auch mehrere Notarzt- und Rettungswägen zum Brandort. Offenbar waren Räumlichkeiten der Botschaft der Elfenbeinküste betroffen.
Laut Polizei wurden mehrere Personen verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt.
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