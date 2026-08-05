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„Krone“ hörte sich um

Sporteln bei Megahitze? „Macht trotzdem Spaß!“

Sport-Mix
05.08.2026 07:15
Die Hitze hat Österreich fest im Griff. Da hilft nur abkühlen. Aber es wird auch gesportelt ...
Die Hitze hat Österreich fest im Griff. Da hilft nur abkühlen. Aber es wird auch gesportelt ...(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Sophie Hartl
Porträt von Dorian Seistock
Von Sophie Hartl und Dorian Seistock

Verrückt? Oder hart im Nehmen? Die „Krone“ fand viele Menschen, die trotz der Megahitze auf ihre Einheiten nicht verzichten wollten. Worauf man bei Temperaturen von bis zu 41 Grad allerdings achten sollte.

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„Sport darf man auf keinen Fall vernachlässigen! Selbst bei 40 Grad ist es sehr wichtig, fit zu bleiben“, erklärte Calisthenics-Sportler Nikola. Natürlich muss man dafür nicht gleich ein hochintensives Workout absolvieren.

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