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Simone Thomalla packt über ihre Ex-Partner aus

Society International
05.08.2026 10:50
Simone Thomallas aktueller Partner ist der Berliner Bauunternehmer René Marchand. „Es muss ...
Simone Thomallas aktueller Partner ist der Berliner Bauunternehmer René Marchand. „Es muss jemanden da oben geben, der beschlossen hat: Der Beste kommt zum Schluss“, sagte sie über ihn.(Bild: APA-Images / Action Press / AEDT)
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Von krone.at

Simone Thomalla sieht ihren Aussagen zufolge jede ihrer vergangenen Liebesbeziehungen als bedeutend an. „Wenn ich heute ganz nüchtern auf meine Beziehungen schaue, dann war jede auf ihre Art wichtig“, sagte die Schauspielerin in der „Bunten“.

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Die 61-Jährige habe zwar erschütternde Enttäuschungen erlebt. „Aber sie haben mich nicht hart gemacht.“ Lieber werde sie noch einmal enttäuscht, „als dass ich aufhöre, an die Liebe zu glauben“.

Enge Freundschaft mit Ex-Partner
Ihr aktueller Partner ist der Berliner Bauunternehmer René Marchand. „Es muss jemanden da oben geben, der beschlossen hat: Der Beste kommt zum Schluss“, sagte Thomalla demnach. Rückblickend spricht sie wohlwollend über ihre Ex-Partner: „Andre Vetters hat mir die wunderbarste Tochter der Welt geschenkt.“ Ihre Tochter Sophia Thomalla wurde 1989 geboren.

Mit Sven Martinek verbinde sie bis heute eine sehr enge Freundschaft und mit Rudi Assauer habe sie eine „wilde, großartige Zeit“ gehabt.

An ihrem Partner René Marchand liebt sie, „dass ich bei ihm einfach ich sein kann“. Sie finde es ...
An ihrem Partner René Marchand liebt sie, „dass ich bei ihm einfach ich sein kann“. Sie finde es ziemlich attraktiv, dass er einen Werkzeugkoffer besitzt und alles reparieren kann – das kenne sie so nicht. „Er ist die Sorte Mann, die alles kann!“(Bild: APA-Images / Action Press / AEDT)

Simone Thomalla: Attraktiv, dass er einen Werkzeugkoffer besitzt
„Mit Silvio Heinevetter war ich plötzlich die Frau mit dem deutlich jüngeren Mann und habe dafür ganz schön was um die Ohren bekommen“, so Thomalla. „Ehrlich gesagt hätte ich selbst nie gedacht, dass daraus dreizehn gemeinsame Jahre werden.“ Der Handballspieler ist fast 20 Jahre jünger als sie.

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An ihrem Partner René Marchand liebt sie, „dass ich bei ihm einfach ich sein kann“. Sie finde es ziemlich attraktiv, dass er einen Werkzeugkoffer besitzt und alles reparieren kann – das kenne sie so nicht. „Er ist die Sorte Mann, die alles kann!“

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