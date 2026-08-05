Es geht nicht mehr! Erste Almen geben Saison auf

Der Milchwagen kommt auf der Gwirchtalm bei Walchsee seit Wochen oft zweimal am Tag. Einmal holt er die Milch für die örtliche Biokäserei, das zweite Mal bringt er dringend benötigtes Wasser auf die Alm. „Anders geht es nicht mehr“, sagt Thomas Koller, der mit seiner Mutter die Alm mit 18 Milchkühen bewirtschaftet.