Es geht nicht mehr! Erste Almen geben Saison auf

Die anhaltende Trockenheit fordert die Bauern im Tal und am Berg. Almen müssen bereits mit Wasser beliefert werden. Jetzt ziehen in Tirol erste Landwirte die Notbremse. Sie erzählen, welche Folgen das hat.
Der Milchwagen kommt auf der Gwirchtalm bei Walchsee seit Wochen oft zweimal am Tag. Einmal holt er die Milch für die örtliche Biokäserei, das zweite Mal bringt er dringend benötigtes Wasser auf die Alm. „Anders geht es nicht mehr“, sagt Thomas Koller, der mit seiner Mutter die Alm mit 18 Milchkühen bewirtschaftet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.