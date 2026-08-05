Fleischklopfer in der Tasche aus Angst vor Nachbar

Aus Angst vor einem 60-jährigen Nachbarn trauten sich Mitbewohner in einer Wohnhausanlage des Betreuten Wohnens in Wiener Neustadt (Niederösterreich) zuletzt nur mehr mit Waffen wie Gehstöcken, Hämmern oder Fleischklopfern vor die Tür. Jetzt ist der Terror zu Ende – die „Krone“ kennt die Hintergründe.
Monatelang lebten die Bewohner des Betreuten Wohnens in Wiener Neustadt in ständiger Angst. Ein erleichterter Anruf in der „Krone“-Redaktion brachte Gewissheit: Der Mieter, der immer wieder für Polizceieinsätze, Bedrohungen und nächtliche Randale sorgte, musste ausziehen.
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