Pkw brannte kurz nach dem Tauerntunnel aus

Ein Fahrzeugbrand auf der Tauernautobahn hat die Freiwillige Feuerwehr Zederhaus in Salzburg in der Nacht auf Donnerstag auf den Plan gerufen. Rund 1,5 Kilometer nach dem Tauerntunnel war ein Pkw in Brand geraten. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden.
Kurz nach 1 Uhr heulten im Lungau die Sirenen. Um 1.16 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Zederhaus zu einem Fahrzeugbrand auf die Tauernautobahn alarmiert. Rund 1,5 Kilometer nach dem Tauerntunnel in Fahrtrichtung Villach war ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen.
Pkw mit Verbrennungsmotor
Zunächst war die Einsatzmeldung von einem brennenden Elektroauto ausgegangen. Vor Ort stellte sich jedoch rasch heraus, dass es sich um einen Pkw mit Verbrennungsmotor handelte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Motorraum bereits in Vollbrand.
Die Fahrzeuginsassen konnten den Wagen rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Unter schwerem Atemschutz brachten die Einsatzkräfte das Feuer mit der Polylöschanlage des Vorausfahrzeuges sowie einem Hochdruckrohr unter Kontrolle.
Nach den Löscharbeiten wurde das ausgebrannte Auto von einem Abschleppunternehmen geborgen. Anschließend unterstützte die Feuerwehr noch bei den Aufräumarbeiten auf der Autobahn. Gegen 3 Uhr war der Einsatz beendet. Warum der Pkw Feuer fing, ist derzeit noch unklar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.