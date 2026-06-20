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Welche Verstöße in den Öffis am häufigsten sind

Wien
20.06.2026 06:00
Alexandra Reinagl (Wiener Linien), Stadträtin Ulli Sima und Monika Unterholzer (Wiener ...
Alexandra Reinagl (Wiener Linien), Stadträtin Ulli Sima und Monika Unterholzer (Wiener Stadtwerke) bei der Präsentation der Kampagne „Host kan Genierer?“ im März diesen Jahres.(Bild: Stadt Wien/Votava)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Seit März fordern die Wiener Linien die Fahrgäste zu mehr Rücksicht auf. Seither hat es 32.500 Beanstandungen in Öffis wegen Vergehen gegen die Hausordnung gegeben. Was das größte Problem ist, wird viele überraschen. 

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Plakate, Beiträge auf Social Media, Durchsagen in Fahrzeugen und Stationen: Mit der Kampagne „Host kan Genierer?“ wollen die Verkehrsbetriebe seit 5. März die Fahrgäste zu mehr Rücksicht gegenüber anderen bewegen. Die erste Bilanz: Seither haben die Sicherheitsmitarbeiter 32.500 Verstöße beanstandet.

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