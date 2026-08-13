Österreichs Trainer-Legionäre auf dem Prüfstand

Hütter hatte in seiner ersten Amtszeit von Juli 2018 bis Juni 2021 die Eintracht ins Europa-League-Halbfinale 2019 geführt und soll den Verein wieder näher an die Spitze heranbringen. Rang acht wie 2025/26 ist nicht, was man sich vorstellt. „Normalerweise bin ich vorsichtig, wenn man eine erfolgreiche Zeit hatte und wieder kommt. Das wird selten so gut, wie es war. Aber wenn es einer schafft, dann glaube ich der Adi“, erklärte Hamann. Hütter selbst hat eine klare Vorstellung, welchen Fußball er sehen möchte. „Proaktiv und begeisternd, um das Stadion, das eine unheimliche Wucht hat, mitzunehmen“, erläuterte der 56-jährige Vorarlberger.