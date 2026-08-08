Lustenau-Coach: „Willkommen in der Bundesliga!“

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Ich finde, dass wir eine recht gute erste Halbzeit gemacht haben. Was uns fehlt, ist, die Dinge einmal zu machen. Heute haben wir, was die Offensive betrifft, mehr produziert als im letzten Spiel, mit dem kann man zufrieden sein. Im Endeffekt wird ein Spiel aber nach 90 Minuten abgerechnet. Die rote Karte war eine Aktion, die weniger gut war. Ich tue mir aber schwer mit seiner ersten gelben Karte. Solche Aktionen wird man in Zukunft viele sehen, wenn man das so interpretiert, muss man aufpassen. Konstantin hat jedenfalls ein tadelloses Spiel bis zur 60. Minute gemacht. Ich bin nicht zufrieden mit dem Resultat, aber mit der Richtung, in die die Mannschaft geht. Es gab viele Dinge, die gut waren.“