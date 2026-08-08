Österreich sollte sich nicht auf Arrow 3 verlassen

Rund 30 Kilometer von der österreichischen Staatsgrenze entfernt, im bayrischen Allgäu, wird Deutschland einen von drei Standorten seines geplanten Arrow-3-Raketenabwehrsystems aufbauen. Wie kürzlich bekannt wurde, werden hier weitreichende Radarsysteme, Kommandounterstände und Abschussrampen in den Himmel wachsen – und weit in den österreichischen Luftraum hineinblicken. Denn die israelischen Abfangwaffen, die nach Bayern kommen, haben eine Reichweite von bis zu 2400 Kilometern. Sie wurden entwickelt, um interkontinentale Raketen, etwa aus dem Iran oder aus Russland, bei ihrem überschallschnellen Einflug abzuschießen.