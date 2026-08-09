Dosenöffner im Steirer-Duell war abgesprochen

Wiedersehen macht bekanntlich Freude. So schnell hat Jürgen Heil gar nicht schauen können, war Brigitte Annerl schon da. Die Hartberg-Präsidentin herzte ihren ehemaligen Kapitän, busselte ihn ab. Vor dem Anpfiff wurde Heil offiziell von seinem Verein verabschiedet. „Hartberg ist dein Zuhause, du bist immer willkommen. Und mein Abschiedsgeschenk ist eine Mallorca-Reise auf Lebenszeit. Du kannst mitkommen, wann immer du Zeit hast“, sagte Präsidentin Annerl.