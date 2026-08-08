Panthers fügen Vikings erste Niederlage in AFLE zu

Die Vienna Vikings haben beim zehnten Auftritt in der AFLE die erste Niederlage bezogen!
Am Samstag mussten sich die Wiener im Spitzenspiel am Sport-Club-Platz in Hernals vor 4125 Zuschauern den Panthers Wroclaw mit 31:34 geschlagen geben.
Nach wie vor sind die Vikings aber das Topteam der Liga, vor den Halbfinal-Partien warten noch Duelle mit den Alpine Rams aus Biel (SUI/15. August) und den Berlin Thunder (22. August).
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