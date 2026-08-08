Krebskranker Joe Biden hat zahlreiche Metastasen

Ein Sprecher des 83-Jährigen lehnte am Samstag allerdings eine Stellungnahme zu dem Interview ab. Der Demokrat Biden hatte im Mai 2025 – knapp vier Monate nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus – öffentlich gemacht, dass er an einer aggressiven Form von Prostatakrebs leide. Dieser habe auch die Knochen angegriffen. Im Oktober teilte ein Sprecher mit, dass sich der Ex-Präsident einer Strahlen- und Hormontherapie unterziehe.