Großaufgebot wegen Brand in Tierkörperverwertung

Ob und wie lange die TKV Burgenland nach dem Brand stillstehen muss, ist derzeit noch offen. Entscheidend wird sein, wie stark die Abluftanlage beschädigt wurde und wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Nach dem Großeinsatz der Feuerwehren richtet sich der Blick daher nun auf die kommenden Tage. Sollte die Anlage tatsächlich länger ausfallen, müsste rasch eine alternative Lösung für die anfallenden Tierkadaver gefunden werden.