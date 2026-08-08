Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wohin mit Kadavern?

Großaufgebot wegen Brand in Tierkörperverwertung

Burgenland
08.08.2026 21:05
Die Flammen sind gelöscht, doch die Unsicherheit bleibt.
Die Flammen sind gelöscht, doch die Unsicherheit bleibt.(Bild: BFKDO OP)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Feuer in der Tierkörperverwertung Burgenland in Unterfrauenhaid (Bezirk Oberpullendorf)! 200 Feuerwehrleute waren am Samstagabend im Einsatz – und jetzt droht noch ein ganz anderes Problem. Sollte die Anlage länger stillstehen, stellt sich eine brisante Frage: Wohin mit den Tierkadavern?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein Brand in der Tierkörperverwertung Burgenland (TKV) in Unterfrauenhaid (Bezirk Oberpullendorf) hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Insgesamt 16 Wehren mit rund 200 Florianis und 30 Fahrzeugen mussten ausrücken, um die Flammen auf dem Gelände unter Kontrolle bringen zu können.

Aus bislang noch nicht näher bekannten Gründen war ein Filter der Abluftanlage in Brand geraten. Gegen 19 Uhr konnte zwar „Brand aus“ gegeben und damit größerer Schaden an der Anlage verhindert werden, doch die Folgen könnten über den eigentlichen Feuerwehreinsatz hinausreichen. Denn mit dem Feuer stellt sich nun eine weitreichende Frage: Wie geht es mit der Entsorgung der Tierkadaver weiter, sollte die TKV länger außer Betrieb bleiben?

Für die Einsatzkräfte endete der Abend erfolgreich: Das Feuer konnte gelöscht werden.
Für die Einsatzkräfte endete der Abend erfolgreich: Das Feuer konnte gelöscht werden.(Bild: BFKDO OP)
Aber wie geht es nun weiter?
Aber wie geht es nun weiter?(Bild: BFKDO OP)

Material der höchsten Risikostufe
Die Tierkörperverwertungsanlage in Unterfrauenhaid hat für das Burgenland und darüber hinaus eine besondere Bedeutung. Sie zählt neben der Saria in Tulln (Niederösterreich) zu jenen zwei Anlagen in ganz Österreich, die tierisches Material der höchsten Risikostufe entsorgen dürfen. Fällt eine dieser Anlagen aus, stehen damit nicht nur technische und wirtschaftliche Fragen im Raum. Auch die sichere und gesetzeskonforme Entsorgung des Materials muss gewährleistet bleiben.

Ob und wie lange die TKV Burgenland nach dem Brand stillstehen muss, ist derzeit noch offen. Entscheidend wird sein, wie stark die Abluftanlage beschädigt wurde und wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Nach dem Großeinsatz der Feuerwehren richtet sich der Blick daher nun auf die kommenden Tage. Sollte die Anlage tatsächlich länger ausfallen, müsste rasch eine alternative Lösung für die anfallenden Tierkadaver gefunden werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
08.08.2026 21:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
BurgenlandUnterfrauenhaidOberpullendorf
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
17° / 32°
Symbol wolkenlos
Güssing
15° / 32°
Symbol heiter
Mattersburg
15° / 33°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
15° / 32°
Symbol heiter
Oberpullendorf
15° / 32°
Symbol heiter

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
TV-Star geht mit Kanzler Stocker hart ins Gericht
148.980 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kanzler Stocker auf dem Weg zur Fragerunde in Salzburg.
Wien
Cobra stürmt Dorotheum, Täter ist verschwunden
144.358 mal gelesen
In einer Wiener Filiale des Dorotheums kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Überfall.
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
127.045 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Innenpolitik
Sager wirkt nach: Mütter-Aufstand gegen Kanzler
1490 mal kommentiert
Österreichs Mütter rechnen knallhart mit dem Kanzler ab.
Innenpolitik
Strittiger Kanzler-Sager: Aber wo er recht hat …
1341 mal kommentiert
Pro und Contra zum strittigen Kanzler-Sager
Steiermark
Präventivhaft für Gefährder, Heer soll abschieben
1311 mal kommentiert
Mario Kunasek ist seit gut eineinhalb Jahren Landeshauptmann der Steiermark. Von 2017 bis 2019 ...
Mehr Burgenland
Müller und Bäcker
Burgenländer ist mit 19 schon doppelter Meister
Golser Volksfest
Bis Dienstag gibts die „expo“ und den Kultursommer
Krone Plus Logo
Rechnungshofdirektor:
„Der SPÖ ist jede sachliche Munition ausgegangen!“
Krone Plus Logo
Trotz Millionenminus
Ist die Gesundheitsoffensive ihr Geld wert?
Zwischenbilanz
Durch die Hitze winkt den Bädern ein Rekordsommer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf