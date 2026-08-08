Haraga! Wie Sturm auf Ceuta im Netz geplant wird

Nahe dem meterhohen Zaun zwischen dem marokkanischen Fnideq und der Exklave Ceuta kauern Mütter verzweifelt mit Fotos am Boden. Sie suchen ihre Söhne, die nur einige Schritte dahinter nach dem Sturm auf die Kleinstadt abgetaucht sind und sich nicht mehr melden. Wohl verschanzt in Häusern oder Baracken.