Wiener Austria und St. Pölten in CL-Quali weiter!

Die dritte Runde wird in Hin- und Rückspiel ausgetragen und ist die letzte Hürde im Kampf um den Einzug in die „Königsklasse“. Die Auslosung findet am Dienstag (13 Uhr) in Nyon statt. Die Austria hat dabei den leichteren Meisterweg und von der Papierform daher auch realistische Chancen auf ein Weiterkommen. St. Pölten müsste für die fünfte Teilnahme an der Gruppen- oder Liga-Phase in Folge hingegen eine Sensation schaffen, könnten doch Kaliber wie Real Madrid, Paris St. Germain oder VfL Wolfsburg warten. Gespielt wird am 26. August und 2. September.