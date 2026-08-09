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„Erst Kind verlieren“

Conny Kreuter: Babybauch und bewegende Offenbarung

Stars & Society
09.08.2026 05:00
Im Mai verkündete die Profitänzerin ihr Babyglück. Wer der Vater ist, hält Kreuter allerdings ...
Im Mai verkündete die Profitänzerin ihr Babyglück. Wer der Vater ist, hält Kreuter allerdings geheim.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

In einem sehr nachdenklichen Instagram-Post zeigt Profitänzerin Conny Kreuter ihren gewachsenen Babybauch und erzählt von einer früheren Fehlgeburt – sowie davon, wie sehr die Schwangerschaft ihre Sicht auf das Leben verändert hat.

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Im Mai machte „Dancing Star“ Conny Kreuter ihr Babyglück öffentlich. Beim 105-Jahr-Jubiläum des Strandcafés an der Alten Donau strahlte die 40-Jährige und erzählte der „Krone“ voller Vorfreude von ihrer Schwangerschaft. Doch hinter ihrem heutigen Glück liegt auch eine frühere schmerzhafte Erfahrung. Auf Instagram zeigt die Profitänzerin normalerweise ihren Alltag als werdende Mama, gibt Tipps und teilt die eine oder andere Fitness-Übung. Nun zeigte sie sich jedoch nachdenklich wie selten.

„Musste erst ein Kind verlieren ...“
Zu einem neuen Foto mit deutlich gewachsenem Babybauch sprach Kreuter über eine Fehlgeburt, die sie in der Vergangenheit erlitten hatte. „Ich musste erst ein Kind verlieren und wieder schwanger werden, um DAS zu verstehen“, schrieb sie. Dabei bezog sie sich auf einen chinesischen Spruch, der sie derzeit besonders berührt: „Was für dich bestimmt ist, wird seinen Weg zu dir finden. Was nicht für dich bestimmt ist, kannst du nicht erzwingen.“

Die „Dancing Star“-Beauty genießt ihr Glück in vollen Zügen – und blickt dabei bewusster denn je ...
Die „Dancing Star“-Beauty genießt ihr Glück in vollen Zügen – und blickt dabei bewusster denn je auf das Leben.(Bild: Alexander Tuma)

Früher habe sie geglaubt, Erfolg bedeute, immer mehr zu leisten, zu kämpfen und niemals aufzugeben. Ihre heutige Schwangerschaft habe ihr jedoch eine andere Sicht auf vieles gegeben. „Manche Dinge wachsen nicht, weil wir sie kontrollieren. Sie wachsen, weil wir ihnen Raum geben.“

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Dass sich unter die große Vorfreude auch Sorgen mischen, erzählte Kreuter schon damals der „Krone“. „Kann ich das? Ist das alles gesund?“ Gerade mit 40 habe man mögliche Risiken stärker im Kopf. Dennoch überwog für sie eines: die Freude. Nach der schmerzhaften Erfahrung aus ihrer Vergangenheit scheint zu dieser Freude heute noch etwas dazugekommen zu sein: Vertrauen. Und so darf die Vorfreude auf ihr neues kleines Wunder – Gott sei Dank – weiterwachsen.

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