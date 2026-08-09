Conny Kreuter: Babybauch und bewegende Offenbarung

„Musste erst ein Kind verlieren ...“

Zu einem neuen Foto mit deutlich gewachsenem Babybauch sprach Kreuter über eine Fehlgeburt, die sie in der Vergangenheit erlitten hatte. „Ich musste erst ein Kind verlieren und wieder schwanger werden, um DAS zu verstehen“, schrieb sie. Dabei bezog sie sich auf einen chinesischen Spruch, der sie derzeit besonders berührt: „Was für dich bestimmt ist, wird seinen Weg zu dir finden. Was nicht für dich bestimmt ist, kannst du nicht erzwingen.“