Bis zu 34 Grad: Temperaturen ziehen wieder an

Der Sonntag startet großteils mit Sonne und bringt – abgesehen von ein paar Schauern in den Bergen – wieder keinen Regen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 34 Grad, wobei es besonders im Westen heiß wird.
In weiten Teilen Österreichs scheint die Sonne am Sonntag ungestört. Nur über den Bergen können sich vereinzelt Gewitter zusammenbrauen. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 10 und 21 Grad, im Tagesverlauf klettern sie auf bis zu 34 Grad.
Die Prognose für Ihr Bundesland im Detail sehen Sie hier:
Vereinzelte Gewitter möglich
Im Laufe des Tages bilden sich ein paar Quellwolken, nur ganz vereinzelt kann es Regenschauer oder Gewitter geben, am ehesten vom Tiroler Alpenhauptkamm bis Oberkärnten. Dazu weht mäßiger Südostwind in Niederösterreich und Wien.
Hitzehotspots im Westen
Besonders heiß wird es – wie so oft – in Wien und im Burgenland. Die absoluten Hitzehotspots sind jedoch Vorarlberg und Tirol mit bis zu 34 Grad. Etwa kühler ist es nur in Kärnten, wo die Höchsttemperaturen bis zu 31 Grad erreichen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.