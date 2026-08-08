Was Serbien und Ukraine trotz Russland eint

Außerdem unterstützte der ukrainische Präsident ausdrücklich die EU-Annäherung Serbiens. „Wir wären froh, wenn sich der serbische Weg zu einer EU-Mitgliedschaft beschleunigen würde. „Es ist wichtig, dass jedes Land in Europa ein klares Signal erhält, dass Europa es braucht und niemanden verlieren möchte“, betonte er. Ein geplantes bilaterales Freihandelsabkommen ist für Serbien von zentraler Bedeutung, da es eine Voraussetzung für den angestrebten Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO) und zur Europäischen Union ist.