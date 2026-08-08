35 Jahre alter Mars-Riegel in Messie-Haus gefunden

Von 62,5 auf 51 Gramm geschrumpft

Auch den Größenvergleich veröffentlichte die 44-Jährige und löste damit bei vielen Konsumenten wohl nicht nur nostalgische Gefühle, sondern auch für Wut aus. Wut über die Schrumpfung der beliebten Süßigkeit über die Jahre – bei steigenden Preisen. In konkreten Zahlen heißt das: Von 62,5 Gramm in den 90er-Jahren ist Mars auf 51 Gramm geschrumpft. Damals kostete ein Mars laut einem aktuellen Vergleich umgerechnet ca. 0,38 Euro. Heute sind es rund 1,20 Euro – nominal also gut dreimal so viel.