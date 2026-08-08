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Ein Riese im Vergleich

35 Jahre alter Mars-Riegel in Messie-Haus gefunden

Ausland
08.08.2026 21:41
Einen besseren Beweis für die sogenannte Shrinkflation gibt es wohl nicht.
Einen besseren Beweis für die sogenannte Shrinkflation gibt es wohl nicht.(Bild: Screenshot facebook.com/Pocket Rockets)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Einen besseren Beweis für die sogenannte Shrinkflation gibt es wohl nicht. In einem Messie-Haus hat eine Angestellte des britischen Reinigungsunternehmens Pocket Rockets neben ziemlich viel Unrat auch etwas äußerst Interessantes entdeckt: einen gut erhalten gebliebenen Mars-Riegel aus dem Jahr 1991.

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Victoria Gordon (44) filmte ihren Fund und stellte das Video später online. Es dauerte nicht lange, bis die Aufnahmen viral wurden. Später kaufte die Reinigungskraft, die laut britischen Medienberichten gerne Räumungen von Wohnungen und Häusern übernimmt, weil sie immer wieder „historische“ und andere „interessante“ Gegenstände entdecke, zum Vergleich einen aktuellen Mars-Riegel. „Auch wenn ich wusste, dass er groß ist, war ich beim Vergleich überrascht. Das ist wirklich eine Schande“, so Gordon gegenüber der Tageszeitung „Daily Mail“.

Von 62,5 auf 51 Gramm geschrumpft
Auch den Größenvergleich veröffentlichte die 44-Jährige und löste damit bei vielen Konsumenten wohl nicht nur nostalgische Gefühle, sondern auch für Wut aus. Wut über die Schrumpfung der beliebten Süßigkeit über die Jahre – bei steigenden Preisen. In konkreten Zahlen heißt das: Von 62,5 Gramm in den 90er-Jahren ist Mars auf 51 Gramm geschrumpft. Damals kostete ein Mars laut einem aktuellen Vergleich umgerechnet ca. 0,38 Euro. Heute sind es rund 1,20 Euro – nominal also gut dreimal so viel.

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Natürlich ist Mars nicht ein Einzelfall. Alle möglichen Produkte werden kleiner und oft teurer. Wie mehrfach berichtet, hat sich die österreichische Bundesregierung auch des Problems angenommen. Seit 1. April sind die Märkte in Österreich gesetzlich verpflichtet, alle von „Shrinkflation“ betroffenen Produkte zu kennzeichnen. Damit soll diese Teuerung nicht länger nur eine versteckte Preiserhöhung, sondern direkt im Supermarktregal sichtbar sein.

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