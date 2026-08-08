Das ist der Plan mit dem Rieder Rapid-Fan Fiala!

Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager.
Überspitzt formuliert kennt Ried Druck nur auf dem Klo! Denn mehr als Rapid stresst die Innviertler die 16 Millionen Euro teure Stadionsanierung bis zum ersten Heimspiel – bei den Sanitäranlagen im VIP-Bereich wird es wohl eine Punktlandung ...
Spannung garantiert auch die jüngste Bilanz: In Ried verlor Rapid sechs (!) der letzten acht Liga-Spiele, gewann nur eine Partie, scheiterte letzte Saison dort auch im Cup-Viertelfinale. Vor allem aber rumort es wegen einer Personalie hinter den Kulissen gewaltig.
In grün-weißer Gerüchteküche gehandelt
Immer wieder wurde Rieds Sportvorstand Wolfgang Fiala in der grün-weißen Gerüchteküche laut gehandelt. Etwa als Markus Katzer im letzten Herbst von Salzburg gelockt, danach auch von einigen Grün-Weißen ob der sportlichen Talfahrt angezählt wurde.
Rapids Sportchef sitzt aber wieder fest im Sattel. Allerdings sollte Johannes Hoff Thorup, sein dritter Trainer, nun „funktionieren“, die Saison ist richtungsweisend.
Fiala ist selbst ein großer Rapid-Fan
Wobei man in Ried davon ausgeht, dass Fiala, selbst ein großer Rapid-Fan, auf jeden Fall zeitnah in Hütteldorf andocken wird. Das deckt sich auch mit den „Krone“-Infos.
Denn Fiala soll nicht als Katzers Nachfolger in der Geschäftsführung kommen, sondern in einer anderen Rolle, verstärkt mit dem Fokus auf dem Nachwuchs, fungieren. Das klingt nach einer größeren Umstrukturierung. Spannend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.