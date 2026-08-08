Blindflug auf Autobahn: Lenkerin Augen zugehalten

Unglaubliches hat sich Samstagmittag auf der Südautobahn im Bereich des Knoten Villach abgespielt: Bei einem Beziehungsstreit hatte ein Mann seiner Lebensgefährtin, die hinter dem Steuer saß, die Augen zugehalten. Im Fond: die elfjährige Tochter der Frau.
Ein Streit zwischen der Frau (41) und ihrem Lebensgefährten (42) ist bei der gemeinsamen Autofahrt auf der Südautobahn im Bereich von Villach eskaliert.
Zunächst bedrohte der 42-Jährige die Frau verbal, dann passiert das Unglaubliche. Bei einer Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometer hielt der Mann der Frau die Augen zu. Dadurch kam es auch zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr.
Dazu verletzte er die Frau mit Schlägen schwer im Gesicht – das vor den Augen der Tochter der Frau. Die Elfjährige war im Fond des Wagens mitgefahren.
Polizei findet Lebensgefährte bei Bekanntem
Am gemeinsamen Wohnort kam es später zu einer weiteren Drohung gegenüber der Frau. Die 41-Jährige begab sich selbst ins Klinikum Klagenfurt. Die Polizei konnte den Lebensgefährten bei einem Bekannten antreffen.
Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Weitere Ermittlungen laufen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Anzeige auf freiem Fuß angeordnet.
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