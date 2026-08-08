Motorradlenker wurde in Teich geschleudert: tot

Der Klagenfurter war gegen 16 Uhr am Samstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der Seeberg Straße in Richtung Völkermarkt unterwegs. Zwischen Klein St. Veit und Mittertrixen kam es dann zu dem fatalen Unfall: In einer Rechtskurve war der 55-Jährige von der Fahrbahn abgekommen und stieß gegen die dortige Leitschiene.