Motorradlenker wurde in Teich geschleudert: tot

Zu einem schweren Motorradunfall ist es Samstagnachmittag im Bezirk Völkermarkt (Kärnten) gekommen: Ein Klagenfurter war in einer Kurve abgekommen und gegen eine Leitschiene geprallt. Der Mann wurde in einen angrenzenden Teich geschleudert.
Der Klagenfurter war gegen 16 Uhr am Samstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der Seeberg Straße in Richtung Völkermarkt unterwegs. Zwischen Klein St. Veit und Mittertrixen kam es dann zu dem fatalen Unfall: In einer Rechtskurve war der 55-Jährige von der Fahrbahn abgekommen und stieß gegen die dortige Leitschiene.
Der Motorradlenker wurde über die Leitschiene hinaus in einen angrenzenden Teich geschleudert. Ersthelfern gelang es, den Klagenfurter aus dem Wasser bergen. Trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Notarzt erlag der 55-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Die Seeberg Straße war während der Unfallaufnahme bis in die Abendstunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen das Rote Kreuz mit Rettungs- und Notartteam, der Rettungshubschrauber C11 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Brückl, Gattersdorf, St. Stefan bei Haimburg und Völkermarkt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.