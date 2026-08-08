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Aus in Finnland, aber

Nach Alkohol-Eklat ist Skisprung-Coach wieder da!

Ski Nordisch
08.08.2026 21:54
Igor Medved übernimmt künftig wieder ein Nationalteam.
Igor Medved übernimmt künftig wieder ein Nationalteam.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Er bleibt dem Skisprung-Sport auch nach seinem Alkohol-Eklat bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina erhalten: Igor Medved wird nach seinem Aus bei den Finnen fortan die Nationalmannschaft Chinas betreuen. 

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Der Slowene übernimmt ab sofort das chinesische Herren-Skisprungteam, wie er im Gespräch mit dem polnischen Portal „sport.pl“ verraten hat. „Das ist eine große Herausforderung für mich“, betont Medved. Für ihn ist es die Rückkehr nach bewegten Monaten.

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2024 übernahm er die finnischen Skisprung-Herren und betreute diese auch bei den Winterspielen in Italien. Dort sorgte er schließlich für einen Eklat. Medved soll an einem Abend so unsicher auf der Straße gewirkt haben, dass er von der Polizei kontrolliert und einem Alkoholtest unterzogen wurde.

Vertrag in Finnland wurde nicht verlängert
Anschließend wurde er vom Nationalen Olympische Komitee Finnlands wegen Alkoholmissbrauchs suspendiert und für den Rest der Winterspiele ausgeschlossen und schließlich suspendiert. Sein am Ende der Saison auslaufender Vertrag wurde nicht mehr verlängert.

Deshalb sucht der Slowene nun in China eine neue Herausforderung. Mit den Skisprung-Exoten will er fortan für sportliche Furore sorgen. Denn Medved sieht in China großes Entwicklungspotenzial im Skispringen – nicht zuletzt durch die vorhandene moderne Infrastruktur. „Ich möchte, dass sich China zu einer Skisprungnation entwickelt“, so der Slowene abschließend. 

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