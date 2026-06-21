So haben Sie unseren Arnie noch nie gesehen!

Die auf 1947 Exemplare (nach Schwarzeneggers Geburtsjahr) streng limitierte und handsignierte Erstausgabe von „Arnold“ war im Nu vergriffen, drei Jahre später hat der Taschen-Verlag diese fotografische Hommage in einer Neuauflage auf den Markt gebracht: Abgespeckt ist lediglich der Preis (125 Euro statt bis zu 15.000 Euro), denn der Bildband, der 70 Jahre Schwarzenegger porträtiert, hat 528 Seiten und wiegt knappe fünf Kilo.