Abgemagerte Schafe und Pferde nach Razzia gerettet

„Sah nicht nach Weide aus“

Jeden Tag gebe er seinen Pferden frisches Wasser und biete ihnen von 18 bis 20 Uhr Auslauf, hat der Besitzer – er ist in Pension – auf Nachfrage erklärt. Seinen Behauptungen konnten die Kontrolleure keinen Glauben schenken. Das Grundstück, das der Tierhalter als Weide bezeichnet, glich eher einem Lagerplatz mit Misthaufen, Brennholz und allerlei anderem Unrat. „Hier sah es nicht nach einer Weide aus. Nicht einmal ein Pferdeapfel war zu finden“, lautet das amtliche Urteil.