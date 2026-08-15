Feuerwehr bleibt auf Kosten für Fahrzeug sitzen

Mehr als zwei Jahre dauert die Suche der Freiwilligen Feuerwehr Rutzendorf im Bezirk Gänserndorf nach einem Ersatz für ihr in die Jahre gekommenes Kleinlöschfahrzeug bereits. Was als gewöhnliche Fahrzeugbeschaffung begann, ist mittlerweile zu einem handfesten Konflikt zwischen den Florianis und der Stadt Groß-Enzersdorf geworden.