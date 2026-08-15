Feuerwehr bleibt auf Kosten für Fahrzeug sitzen

Statt eines teuren Neuwagens kaufte die Feuerwehr Rutzendorf (Niederösterreich) ein 25 Jahre altes Einsatzfahrzeug. Mehr als 100.000 Euro zahlten die Florianis selbst. Obwohl sie der Stadt damit ein Vermögen sparen, warten sie bis heute auf Unterstützung. Nun prüft sogar die Volksanwaltschaft den Fall.
Mehr als zwei Jahre dauert die Suche der Freiwilligen Feuerwehr Rutzendorf im Bezirk Gänserndorf nach einem Ersatz für ihr in die Jahre gekommenes Kleinlöschfahrzeug bereits. Was als gewöhnliche Fahrzeugbeschaffung begann, ist mittlerweile zu einem handfesten Konflikt zwischen den Florianis und der Stadt Groß-Enzersdorf geworden.
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