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„ZUKI“-Hilfe wirkt

Wie ein Herzensprojekt zwei Leben verändert

Adabei Österreich
14.08.2026 20:00
Romana Candussi, Michaela Riedl, Samrat und Sukhendu, Claudia Stöckl, Andrea Riedl.
Romana Candussi, Michaela Riedl, Samrat und Sukhendu, Claudia Stöckl, Andrea Riedl.(Bild: Hannes Paungarttner)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Seit 18 Jahren engagiert sich ORF-Moderatorin Claudia Stöckl für „ZUKI – Zukunft für Kinder“. Wie nachhaltig diese Hilfe sein kann, zeigte nun ein besonderer Abend in Kärnten: Zwei junge Männer aus dem ZUKI-Kinderdorf in Kalkutta bedankten sich bei ihren Unterstützern auf kulinarische Art.

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Es war ein Abend, an dem zwei Welten besonders schön zusammenfanden: indische Küche, Kärntner Wein – und vor allem jede Menge Dankbarkeit.

Im Mittelpunkt standen Sukhendu Mondal und Samrat Patra. Beide sind im Kinderdorf des österreichischen Vereins „ZUKI – Zukunft für Kinder“ in Kalkutta aufgewachsen. ORF-Moderatorin Claudia Stöckl leitet den Aufbau des Projekts seit mittlerweile 18 Jahren und setzt sich damit dafür ein, Kindern aus schwierigen Verhältnissen neue Perspektiven zu ermöglichen.

Wie diese Perspektiven Jahre später aussehen können, zeigen die beiden jungen Männer eindrucksvoll: Sukhendu und Samrat arbeiten derzeit in den Kärntner Weingütern „Vinum Virunum“ und „Taggenbrunn“.

Indische Küche trifft Kärntner Wein
Um sich bei ihren Gastgebern und den Unterstützern von ZUKI zu bedanken, standen die beiden gleich zwei Tage lang in der Küche. Unter dem Motto „Indische Küche trifft auf Kärntner Wein“ servierten sie in der Winzerei von „Vinum Virunum“ inmitten der Weinberge bei St. Veit an der Glan Currys und Linsen-Dal. Die passenden Gewürze hatten Sukhendu und Samrat sogar direkt aus Kalkutta mitgebracht. Unterstützung am Herd bekamen sie von Grillmeisterin und TV-Köchin Yulia Haybäck.

Doch der Abend war weit mehr als nur ein kulinarischer Ausflug nach Indien. Die beiden erzählten auch von ihrer Lebensgeschichte – davon, dass sie in den Slums von Kalkutta geboren wurden, von ihren Müttern ins ZUKI-Kinderdorf gebracht wurden und dort ein sicheres Zuhause sowie eine Schulbildung bekamen.

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Heute können sie mit ihrer Arbeit in Kärnten ihre Familien unterstützen und gleichzeitig an der eigenen Zukunft bauen. Samrat etwa ist studierter Pharmazeut und träumt davon, eines Tages eine eigene Apotheke zu eröffnen.

„Macht einen großen Unterschied“
Für „Vinum Virunum“-Chefin Romana Candussi ist genau das der entscheidende Punkt: Es bereite ihr große Freude, einem jungen Menschen aus schwierigsten Verhältnissen die Chance zu geben, sich ein Fundament für die berufliche Zukunft aufzubauen.

Samrat sei für den Betrieb zugleich ein zuverlässiger und engagierter Mitarbeiter. „Auch wir haben zu danken“, betonte Candussi. Und auch bei den Gästen hinterließ der Abend Eindruck.

Simone Stelzer und Charly Brunner waren eigens aus dem Murtal angereist. Stelzer erstand einen ZUKI-Elefanten-Schlüsselanhänger – für sie künftig nicht nur ein Glücksbringer, sondern auch eine Erinnerung an den Abend und an „die strahlenden Augen der beiden Burschen“. Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau kam gemeinsam mit Freundin Daniela Wukovitsch und ließ sich die indischen Currys und das Linsen-Dal ebenfalls schmecken. „Es war einfach köstlich!“, schwärmte Vadlau. Besonders bewegt habe sie aber der Gedanke, wie gut es einem selbst gehe und wie wichtig es sei, etwas zurückzugeben. Deshalb wollen die beiden nun sogar zwei ZUKI-Patenschaften übernehmen.

Lara Vadlau, ihre Freundin Daniela Wukotitsch mit ihrem „Fanilienzuwachs“, einem kleinen ...
Lara Vadlau, ihre Freundin Daniela Wukotitsch mit ihrem „Fanilienzuwachs“, einem kleinen Schäferhund, Romana Candussi(Bild: Hannes Paungarttner)

Prominente Unterstützung für Stöckls Projekt
Mit dabei waren außerdem ZUKI-Patin Susanne Schnabl, Gedächtnisweltmeisterin Luise Sommer sowie Andrea und Michi Riedl vom Weingut Taggenbrunn. Schnabl brachte die Stimmung des Abends auf den Punkt: Es sei erfüllend, gemeinsam dazu beitragen zu können, anderen Menschen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Für Claudia Stöckl dürfte der Abend damit wohl auch ein besonders schöner Beweis gewesen sein, dass Hilfe manchmal viele Jahre braucht, bis man ihre Früchte sieht – dann aber umso schöner.

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