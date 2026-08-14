Wie ein Herzensprojekt zwei Leben verändert

Samrat sei für den Betrieb zugleich ein zuverlässiger und engagierter Mitarbeiter. „Auch wir haben zu danken“, betonte Candussi. Und auch bei den Gästen hinterließ der Abend Eindruck.

Simone Stelzer und Charly Brunner waren eigens aus dem Murtal angereist. Stelzer erstand einen ZUKI-Elefanten-Schlüsselanhänger – für sie künftig nicht nur ein Glücksbringer, sondern auch eine Erinnerung an den Abend und an „die strahlenden Augen der beiden Burschen“. Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau kam gemeinsam mit Freundin Daniela Wukovitsch und ließ sich die indischen Currys und das Linsen-Dal ebenfalls schmecken. „Es war einfach köstlich!“, schwärmte Vadlau. Besonders bewegt habe sie aber der Gedanke, wie gut es einem selbst gehe und wie wichtig es sei, etwas zurückzugeben. Deshalb wollen die beiden nun sogar zwei ZUKI-Patenschaften übernehmen.